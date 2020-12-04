Pfizer заявила про проблеми виробництва вакцини проти COVID-19: поставлять лише половину доз

Американський фармацевтичний гігант Pfizer знизив свою початкову мету щодо поширення вакцини проти коронавірусу через перешкоди в ланцюжку поставок.

До кінця 2020 року компанія розраховує відвантажити лише 50 мільйонів доз із раніше заявлених 100 млн. Оскільки було виявлено, що деякі партії речовин не відповідають стандартам на ранній стадії їхнього виробництва, пише The Wall Street Journal.

"Розширення ланцюжка поставок сировини зайняло більше часу, ніж очікувалося. І важливо підкреслити, що результат клінічного випробування був дещо пізніше, ніж початковий прогноз", – пояснила представниця компанії.

Розробники визнали, що вони "запізнилися" і їм не вистачило часу, щоб задовольнити заплановані поставки в цьому році.

Відомо, що Pfizer закуповує сировину у постачальників в США і Європі. Розширення виробництва цих компонентів виявилося складним завданням для компанії у листопаді. Оскільки вона очікувала результатів своїх випробувань, які виявилися ефективними на 95% і добре переносилися в дослідженні за участю 44 000 осіб.

У Pfizer виникли перешкоди в ланцюжку поставок країнам вакцини проти коронавірусу

У Pfizer не говорять, де саме виникла нестача складових, коли виробництво вже було збільшено. Вакцини зазвичай містять матеріали від постачальників, які можуть включати антивірусні агенти, антисептичні рідини, стерильну воду й елементи ДНК самого вірусу, які не викликають серйозних симптомів, але запускають імунну систему для вироблення антитіл.

"У цьому випадку все відбулося одночасно. Ми почали формувати ланцюжок поставок у березні, коли вакцина ще розроблялася. Це абсолютно безпрецедентно", – сказав співрозмовник видання, знайомий із розробкою Pfizer.

Варто зазначити, що до кінця 2020 року вакцину від Pfizer замовили:

Великобританія – 40 млн доз, але зможе отримати 4-5 млн;

США – спочатку 100 млн із можливістю докупити 500 млн додаткових доз;

Євросоюз – 200 млн із можливістю дозамовлення ще 100 млн;

Японія – 120 млн;

країни Південної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону також зробили значні замовлення.

Все ж нині Pfizer і BioNtech планують випустити 1,3 мільярда доз вакцин у 2021 році, а дефіцит у 50 мільйонів цьогорік буде покритр в міру нарощування виробництва.

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