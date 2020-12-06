Pfizer подала документи на екстрене схвалення своєї вакцини від COVID-19 в Індії

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на екстрене схвалення вакцини від COVID-19 в Індії.

Про це повідомило The Pioneer. Компанія звернулася до Генеральної інспекції з контролю за обігом лікарських засобів в Індії (DCGI) за дозволом на продаж і поширення в країні вакцини BNT162b2, розробленою німецькою біотехнологічною компанією BioNTech.

Це перший випадок, коли фармацевтична компанія подала заявку на екстрене використання вакцини від COVID-19.

Pfizer повідомила, що ціни на вакцину залежатимуть від замовленої суми і попередніх зобов'язань з країнами.

Фармацевтичний гігант домагався відмови від клінічних випробувань серед населення Індії відповідно до спеціальних положень Правил щодо нових ліків і клінічних випробувань 2019 року, щоб отримати негайний дозвіл на застосування в екстрених випадках.

"Pfizer буде поставляти цю вакцину тільки за державними контрактами на підставі угод з відповідними державними органами та після отримання дозволу або схвалення регулюючих органів", – заявили в компанії.

Головною проблемою для країн, що розвиваються, таких як Індія, були вимоги до зберігання вакцини в умовах низьких температур. Технологія мРНК Pfizer вимагає зберігання при температурі -75 градусів Цельсія (плюс-мінус 15 градусів), а це вимагає інфраструктури зберігання і розподілу.

В Індії з початку пандемії виявлено 9 644 529 випадків зараження COVID-19. Через небезпечну інфекцію в країні померли 140 216 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, Великобританія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.