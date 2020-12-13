Pfizer почала постачання вакцини від коронавірусу в США. Фото та відео

Компанія Pfizer в неділю, 13 грудня, відправила першу партію вакцини від коронавірусу у США.

Вантажівки, в яких 184 275 доз, вирушили з заводу в штаті Мічиган, повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Планується, що 14 грудня вакцину доставлять до 145 медичних установ, 15 грудня – до 425 і 16 числа – до 66.

Протягом декількох днів її мають отримати всі штати.

Вакцину транспортують в замороженому стані, в такому вигляді вона може зберігатися до 10 днів. Після розморожування її необхідно ввести протягом 6 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор німецької компанії BioNTech, яка також займалася розробкою вакцини, припустив, що пандемію вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року.

Нагадаємо, що Україна за програмою COVAX отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусу. Перший транш складе близько 1,2 млн доз