Pfizer не випустить вакцину від COVID-19 до президентських виборів, як обіцяв Трамп

Американська компанія Pfizer повідомила, що не встигне подати заявку на дозвіл використання своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу до виборів в США, як пообіцяв президент Дональд Трамп.

Про це повідомила Daily Mail. Препарат, можливо, буде готовий до використання до кінця листопада.

Виробник ліків повідомив, що очікує на дані останніх стадій випробувань на людях, що стосуються ефективності, безпеки та здатності вакцини до постійного виробництва.

Якщо результати будуть позитивними, Pfizer разом зі своїм німецьким партнером BioNTech SE пообіцяли подати заявку до третього тижня листопада.

Це перший випадок, коли будь-яка компанія, яка розробляє вакцину проти COVID-19, надала такі точні терміни і ясно дала зрозуміти, що обіцяних Трампом щеплень до виборів не буде.

Заява фармацевтичної компанії було зроблено після дослідженння, опублікованого 14 жовтня, яке показало, що щеплення Pfizer залишило побічні ефекти менш ніж у половини учасників попереднього тестування.

У вакцині від Pfizer і BioNTech використовується частина генетичного коду патогена, званого РНК-месенджером, або мРНК, щоб змусити організм розпізнавати коронавірус і атакувати його, якщо людина заразилася.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що компанія представила графік, щоб він був максимально прозорим і спростив розуміння дуже складного процесу.

"Я вважаю, що для забезпечення суспільної довіри та усунення великої плутанини важливо, щоб громадськість розуміла наші передбачувані терміни", – написав він у відкритому листі.

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу може з'явитися до виборів глави держави, які призначені на 3 листопада.