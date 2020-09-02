Пєсков заперечує отруєння Навального отрутою, але відповісти на звинувачення не зміг

Спікер глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що в організмі опозиціонера Олексія Навального нібито не було виявлено отруйних речовин до його вивезення в Берлін.

Про це Пєсков сказав увечері в середу, 2 вересня, після заяви влади Німеччини про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Заяву помічника Путіна тезисно опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов у Telegram-каналі.

Пєсков – на звинувачення в отруєнні Навального:

Наразі ми не можемо кваліфіковано відреагувати на згадані заяви.

Загалом ми підтверджуємо, що готові і зацікавлені в повній взаємодії й обміні даними на цю тему з ФРН.

Генеральна прокуратура РФ направила німецькій стороні офіційний запит, розраховуючи на те, що буде надано офіційну відповідь. Наші лікарі також офіційно запропонували обмін даними і поки не отримали, на жаль, відповідь від німецьких колег.

До вивезення хворого до Берліна, у відповідності з усіма міжнародними стандартами, було проведено цілий комплекс аналізів у нас у країні, жодних отруйних речовин виявлено не було.

Як писав OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала російського опозиціонера Олексія Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".