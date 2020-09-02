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Пєсков заперечує отруєння Навального отрутою, але відповісти на звинувачення не зміг

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Світ
4,4 т.
Пєсков заперечує отруєння отрутою Навального

Пєсков заперечує отруєння отрутою Навального.

Спікер глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що в організмі опозиціонера Олексія Навального нібито не було виявлено отруйних речовин до його вивезення в Берлін.

Про це Пєсков сказав увечері в середу, 2 вересня, після заяви влади Німеччини про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Заяву помічника Путіна тезисно опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов у Telegram-каналі.

Пєсков – на звинувачення в отруєнні Навального:

  • Наразі ми не можемо кваліфіковано відреагувати на згадані заяви.

  • Загалом ми підтверджуємо, що готові і зацікавлені в повній взаємодії й обміні даними на цю тему з ФРН.

  • Генеральна прокуратура РФ направила німецькій стороні офіційний запит, розраховуючи на те, що буде надано офіційну відповідь. Наші лікарі також офіційно запропонували обмін даними і поки не отримали, на жаль, відповідь від німецьких колег.

  • До вивезення хворого до Берліна, у відповідності з усіма міжнародними стандартами, було проведено цілий комплекс аналізів у нас у країні, жодних отруйних речовин виявлено не було.

Як писав OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала російського опозиціонера Олексія Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".

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РосіяОтрута "Новачок"Олексій НавальнийДмитро Пєсков
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