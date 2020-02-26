Пєсков підтвердив ігнор Зеленського Путіним

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що офіційний Кремль поки не направляв запрошення президенту України Володимиру Зеленському на парад до 75-річчя Перемоги в Москві.

Разом з тим, пише РИА Новости, Пєсков підкреслив, що розсилка запрошень лідерам інших держав ще триває.

Зеленський і Путін

"Дійсно, поки не направлялося запрошення президенту Зеленському, триває розсилка запрошень, однак поки відносно президента України точно не можу сказати. Потрібно буде уточнювати", – зазначив прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Департаменті доступу до публічної інформації Офісу президента також підтвердили, що Зеленський не отримував офіційного запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року в Росії.

Раніше помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков обіцяв, що Зеленський отримає своє запрошення.

А в Кремлі заявили, що навряд чи запросять президента України до Росії на урочистості, присвячені 75-річчю перемоги у Другій світовій війні після його слів про її винуватців.

Нагадаємо, Зеленський, перебуваючи в Польщі, заявив, що змова тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера призвела до початку Другої світової війни і подальших трагічних подій.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!