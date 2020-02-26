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26 лютого • оновлено в 12:15
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Пєсков підтвердив ігнор Зеленського Путіним

3.5т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що офіційний Кремль поки не направляв запрошення президенту України Володимиру Зеленському на парад до 75-річчя Перемоги в Москві.

Разом з тим, пише РИА Новости, Пєсков підкреслив, що розсилка запрошень лідерам інших держав ще триває.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Дійсно, поки не направлялося запрошення президенту Зеленському, триває розсилка запрошень, однак поки відносно президента України точно не можу сказати. Потрібно буде уточнювати", – зазначив прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
День Перемоги
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Выступление клоунов не намечается
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Москву начали стирать с дорожных указателей Украины С трассы Киев-Москва исчезли дорожные указатели с упоминанием российской столицы. Фотографию знака в своем блоге опубликовал блогер Руслан Игнатченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». На указателе вместо Москвы появились направления до столицы Казахстана, города Нур-Султан и Китая – Шанхая. «Трасса Киев-Москва. Вместо Москвы и Брянска – Нур-Султан и Шанхай. Глубокая Клиника. Главное, чтобы в Шанхае знали, где Глухов», – написал Игнатченко. «А ничего, что в Нур-Султан и в Шанхай дорога идёт через Россию?», – интересуется пользователь Миша Поляков. Новый дорожный знак в своем блоге эмоционально прокомментировал политолог Сергей Белашко: «Эх, собрать бы всех этих долб…ов да в Шанхай».______
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеленский пусть скорбит с програвшими. А у нас - праздник Великой Победы над ними.
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