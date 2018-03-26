Першими втекли: стало відомо про зраду під час пожежі в Росії

Охоронці торгового центру "Зимова вишня" в російському Кемеровому, де пожежа забрала життя понад 50 осіб, першими втекли після задимлення.

Про це розповіли журналістам відвідувачі, що врятувалися, пише Life.

"Охоронці торгового центру - близько 10 осіб - виявилися не готові до пожежі і паніки. Коли згасло світло, вони розгубилися і першими покинули ТРЦ. У результаті люди, які не знали, де входи-виходи, металися по коридорах, намагаючись врятуватися самостійно", - сказано в публікації.

Багато людей загинули лише через те, що не знали, як діяти.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'ясувалося, що на минулому тижні в ТЦ "Зимова вишня" в Кемеровому вже був інцидент із задимленням, однак керівництво проігнорувало цей "дзвіночок".