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8 березня • оновлено в 00:44
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У Молдові підтвердили перше зараження коронавірусом: що відомо про пацієнтку

1.7т
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У Молдові в суботу, 7 березня, офіційно підтвердили перший випадок зараження новим китайським коронавірусом.

На COVID-2019 захворіла 48-річна жінка, яка повернулася з Італії, повідомила пресслужба молдавського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту.

Громадянка госпіталізована з двосторонньою бронхопневмонією, гострою дихальною недостатністю, лихоманкою і кашлем. У МОЗ додали, що вона страждає від діабету і гіпертонії.

Також в уряді відбудеться позачергова національна нарада з питань громадської охорони здоров'я, на якій буде представлена вся інформація про ситуацію з коронавірусом у країні.

У Молдові – перше зараження коронавірусом

У Молдові – перше зараження коронавірусом

Ілюстрація

Нагадаємо:

Карта поширення COVID-2019 по світу:

Як писав OBOZREVATEL, два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всіх популярних курортних напрямків у світі.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Молдова
Тег
хвороба
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