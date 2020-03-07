У Молдові підтвердили перше зараження коронавірусом: що відомо про пацієнтку

У Молдові в суботу, 7 березня, офіційно підтвердили перший випадок зараження новим китайським коронавірусом.

На COVID-2019 захворіла 48-річна жінка, яка повернулася з Італії, повідомила пресслужба молдавського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту.

Громадянка госпіталізована з двосторонньою бронхопневмонією, гострою дихальною недостатністю, лихоманкою і кашлем. У МОЗ додали, що вона страждає від діабету і гіпертонії.

Також в уряді відбудеться позачергова національна нарада з питань громадської охорони здоров'я, на якій буде представлена вся інформація про ситуацію з коронавірусом у країні.

У Молдові – перше зараження коронавірусом Ілюстрація

Нагадаємо:

В Італії станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.

Цього ж дня лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

У світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли за добу 143 хворих.

Карта поширення COVID-2019 по світу:

Як писав OBOZREVATEL, два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всіх популярних курортних напрямків у світі.

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