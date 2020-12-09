Перший випадок COVID-19 в Італії виявили ще в листопаді 2019 року

Перший випадок зараження коронавірусом в Італії виявили ще в листопаді 2019 року, на три місяці раніше, ніж вважалося.

Про це повідомило ANSA. Відповідне дослідження провели вчені Міланського державного університету.

До медиків 21 листопада 2019 року звернулися батьки чотирирічного хлопчика. Дитина почувалася погано через кашель і нежить. Лікарі припустили, що він захворів на кір.

Однак мазок показав наявність в організмі пацієнта вірусу SarsCov2.

До цього вважалося, що "нульовим пацієнтом" в Італії став 38-річний житель міста Кодоньо в Ломбардії. 14 лютого чоловік відчув симптоми ГРВІ і звернувся до лікаря, який виписав йому лікування від грипу.

Ще раніше, 31 січня, у Римі перші два випадки захворювання на COVID-19 зафіксували у двох китайських туристів, які прибули до міланського аеропорту 23 січня й вирушили до столиці країни на туристичному автобусі. Їх госпіталізували до Національного інституту інфекційних захворювань імені Л. Спалланцані.

Станом на 9 грудня в Італії коронавірусом за добу заразилося 12 756 осіб. Загальна кількість зареєстрованих випадків становила понад 1,7 млн. Від COVID-19 у країні померло майже 62 тисячі осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від нового коронавірусу COVID-19 вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо. Колишнього носія вірусу, від якого почалося поширення інфекції по всій країні, виписали з лікарні в Павії в понеділок, 23 березня.