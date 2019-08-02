Перший крок до поглинання? Стало відомо про угоду Росії з Білоруссю

Росія і Білорусь узгодили підписання "дорожньої карти" щодо скасування роумінгу в Союзній державі.

Як передає "РІА Новини", про це повідомив міністр зв'язку й інформатизації Білорусі Костянтин Шульган.

За його словами, на початку наступного тижня пройде відеоконференція, на якій російські та білоруські представники продовжать переговори.

"Умовно кажучи, кінцевий термін – це початок вересня", – заявив Шульган.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін завів колони військових і танки в Білорусь. Незабаром з'ясувалася причина.

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