Перший глава Zappos Тоні Шей помер після пожежі

Мирослав Семенюк Світ 09:45, 29.11.2020 Оновлено: 09:54, 29.11.2020

Колишній генеральний директор інтернет-магазину взуття Zappos Тоні Шей помер 27 листопада на 47-му році життя.

Як повідомляє AP з посиланням на адвоката Шея, причиною смерті стали травми, отримані під час пожежі в будинку в Коннектикуті.

Нинішній глава компанії Кедар Дешпанде заявив, що дух Тоні Шея назавжди залишиться частиною Zappos.

"Ми шануватимемо його пам'ять, присвятивши себе продовженню роботи, якою він був так захоплений", – зазначив Дешпанде.

У заяві заснованої Шеєм компанії DTP Companies ідеться, що "доставляти щастя завжди було його мантрою, тому, замість того, щоб оплакувати його відхід, ми просимо вас приєднатися до нас у святкуванні його життя".

Тоні Шей був бізнес-гуру, який навчив мільйони людей купувати взуття в інтернеті. Він очолив Zappos після заснування інтернет-ритейлера в 1999 році й залишався на посаді гендиректора до серпня 2020 року.

У 2009 році компанію придбав Amazon за $1,2 млрд. Керівництво Amazon настільки вразив стиль управління Шея, що воно дозволило Zappos працювати всередині корпорації на правах автономної дочірньої компанії.

Свій підхід до управління Шей описав в книзі "Доставка щастя", що стала світовим бестселером.

Раніше OBOZREVATEL писав про 10 корпоративних правил компанії Zappos.

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