Перший глава Zappos Тоні Шей помер після пожежі
Причиною смерті Шея стали травми, отримані під час пожежі в будинку в Коннектикуті
Підприємець переконав мільйони людей купувати взуття в інтернеті
Він привів компанію Zappos до угоди з Amazon на $1,2 млрд
Колишній генеральний директор інтернет-магазину взуття Zappos Тоні Шей помер 27 листопада на 47-му році життя.
Як повідомляє AP з посиланням на адвоката Шея, причиною смерті стали травми, отримані під час пожежі в будинку в Коннектикуті.
Нинішній глава компанії Кедар Дешпанде заявив, що дух Тоні Шея назавжди залишиться частиною Zappos.
"Ми продовжимо шанувати його пам'ять, присвятивши себе продовженню роботи, якою він був так захоплений", – зазначив Дешпанде.
У заяві заснованої Шеєм компанії DTP Companies йдеться, що "доставляти щастя завжди було його мантрою, тому замість того, щоб оплакувати його відхід, ми просимо вас приєднатися до нас у святкуванні його життя".
Тоні Шей був бізнес-гуру, який навчив мільйони людей купувати взуття в інтернеті. Він очолив Zappos після заснування інтернет-ритейлера в 1999 році і залишався на посаді гендиректора до серпня 2020 року.
У 2009 році компанію придбав Amazon за $1,2 млрд. Керівництво Amazon настільки вразив стиль управління Шея, що воно дозволило Zappos працювати всередині корпорації на правах автономної дочірньої компанії.
Свій підхід до управління Шей описав в книзі "Доставляючи щастя", що стала світовим бестселером.
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