Перші пасажири змогли залишити круїзний лайнер у Японії: фото

Перші 11 пасажирів, аналізи яких показали негативні результати на коронавірус, 14 лютого змогли покинути круїзний лайнер Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами (Японія).

Щоправда, не уточнюється, чи зможе цього ж дня ще хтось зійти з лайнера на берег. Про це повідомляє СNA.

Зокрема зазначається, що уряд надав пасажирам віком 80 років і старше, які вже не в змозі перебувати у каютах без вікон, можливість переїхати з лайнера до місця проживання на суші.

Перші пасажири змогли покинути Diamond Princess у Японії

ЗМІ підкреслюють, що людей перевезли у п’ятницю вдень на автобусах із затемненими вікнами. Навіть водій був одягнений у білий захисний костюм від голови до ніг, а також укомплектований окулярами та маскою.

Водночас на Diamond Princess, де перебуває понад 3,7 тис. людей, уже підтверджено 218 випадків зараження коронавірусом. Осіб, які заразилися, перевозять із судна у безпечніше місце, як і тих пасажирів, у кого є інші проблеми зі здоров'ям, що потребують медичного втручання.

11 пасажирів змогли покинути круїзний лайнер Diamond Princess channelnewsasia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин, ізольований на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який помістили на карантин через коронавірус біля берегів Японії, похвалився умовами, в яких йому доводиться жити, одночасно "поскаржившись" на надмірності всіх благ, які їм надають зовсім безкоштовно.

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