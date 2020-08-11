Перші барикади "майдану" в Білорусі: блогер показав історичні фото

Мирослав Семенюк Світ 02:15, 12.08.2020

Блогер з Білорусі Максим Мирович зафіксував 10 серпня історичний факт в протестному Мінську.

Як написав він у Telegram, барикада в районі "Риги" – це перші барикади в історії незалежної Білорусі.

Протестувальники побудували барикади з частин огорожі, сміттєвих контейнерів і інших підручних предметів.

Барикади в Мінську
Telegram Максима Мировича
Барикади в Мінську
Telegram Максима Мировича
Барикади в Мінську
Telegram Максима Мировича
Барикади в Мінську
Telegram Максима Мировича
Скрін Telegram

Як писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Тихановська закликала закінчити "Майдан" у Білорусі: я не хочу крові і насильства

Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

У Раду внесли постанову про невизнання виборів у Білорусі

Під Запоріжжям влаштували самосуд над групою шкуродерів. Відео

Штепа знову зібралася в мери Слов'янська: в мережі обурилися