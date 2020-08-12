Перші барикади "майдану" в Білорусі: блогер показав історичні фото

Блогер з Білорусі зафіксував історичний факт в протестному Мінську.
Блогер з Білорусі Максим Мирович зафіксував 10 серпня історичний факт в протестному Мінську.
Як написав він у Telegram, барикада в районі "Риги" – це перші барикади в історії незалежної Білорусі.
Протестувальники побудували барикади з частин огорожі, сміттєвих контейнерів і інших підручних предметів.
Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича
Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича
Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича
Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича
Скрін Telegram
Як писав OBOZREVATEL:
У ніч на 11 серпня в різних містах Білорусі тривало семигодинне протистояння людей з силовиками.
Після акції десятки людей з сильними опіками, осколковими і кульовими пораненнями потрапили до військового госпіталю Мінська.
У МВС Білорусі повідомили, що в ніч з 10 на 11 серпня було затримано понад дві тисячі протестуючих.
У мережі з'явилося відео з переповненим внутрішнім двором Жовтневого РУВС Мінська, де утримують учасників акцій протесту.
OBOZREVATEL стежить за протестами в Білорусі онлайн.