Перші барикади "майдану" в Білорусі: блогер показав історичні фото

Блогер з Білорусі зафіксував історичний факт в протестному Мінську.

Блогер з Білорусі Максим Мирович зафіксував 10 серпня історичний факт в протестному Мінську.

Як написав він у Telegram, барикада в районі "Риги" – це перші барикади в історії незалежної Білорусі.

Протестувальники побудували барикади з частин огорожі, сміттєвих контейнерів і інших підручних предметів.

Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича

Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича

Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича

Барикади в Мінську Telegram Максима Мировича

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Як писав OBOZREVATEL: