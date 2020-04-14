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14 квітня • оновлено в 20:05
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Перша випробувачка вакцини від коронавірусу розповіла про ризикований експеримент. Фото

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Американка Дженніфер Галлер із Сіетла, яка стала першою випробувачкою експериментальної вакцини від коронавірусу COVID-19, розповіла про свої відчуття під час участі в небезпечному експерименті.

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Жінка зазначила, що це було схоже на щеплення від грипу і відчувала вона її приблизно так само, пише Medialeaks (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Перша випробувачка вакцини від коронавірусу розповіла про ризикований експеримент

Medialeaks

Вона розповіла, що очікувала стати героїнею фентезійного сюжету з лабораторіями і піддослідними щурами, але насправді все виявилося набагато простіше.

"Це було схоже на щеплення від грипу, яку мені зробили в стерильному приміщенні. Відчувалася вона приблизно так само. Але нас попросили підписати документ, в якому були перераховані всі можливі ризики", – зазначила Галлер.

Зараз Дженніфер з міркувань безпеки перебуває в ізоляції. Вона зазначає, що відчуває себе більш впевненіше, ніж раніше.

Перша випробувачка вакцини від коронавірусу розповіла про ризикований експеримент

Medialeaks

"Я нічого не могла зробити, щоб зупинити цю глобальну пандемію. Потім я дізналася про цю послугу (взяти участь в експерименті) і подумала: "Ну, може бути, я можу дещо зробити, щоб внести свій внесок", – згадала вона .

Перед тим, як випробувати на собі мРНК-1273, яка показала багатообіцяючі результати після тестування на тваринах, жінці довелося пройти ряд медичних тестів.

"У перший день у мене була злегка підвищена температура. На другий день у мене сильно боліла рука. Але на цьому все – після цього все було добре", – зазначила вона.

Перша випробувачка вакцини від коронавірусу розповіла про ризикований експеримент

Medialeaks

Галлер 44-років, вона мати двох дітей. До травня 2020 року працювала менеджером в маленькій технічній компанії. Крім неї випробування проходять ще 44 людини. Жінці введуть другу дозу вакцини в кінці квітня. Лікарі продовжать спостерігати за нею до весни 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США медики провели випробування вакцини від коронавируса на лабораторних мишах. Результати дослідів дають підстави припускати, що перша застосовна вакцина з'явиться всього через кілька місяців.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно до какого года за ней будут наблюдать.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Но нас попросили подписать документ, в котором были перечислены все возможные риски", – отметила Халлер..." // Какая сумма вознаграждения была в этом "документе"? Вообще это должен быть договор. И после вакцинации её инфицируют живым вирусом, чтобы проверить эффективность прививки.
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