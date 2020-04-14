Перша випробувачка вакцини від коронавірусу розповіла про ризикований експеримент. Фото

Американка Дженніфер Галлер із Сіетла, яка стала першою випробувачкою експериментальної вакцини від коронавірусу COVID-19, розповіла про свої відчуття під час участі в небезпечному експерименті.

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Жінка зазначила, що це було схоже на щеплення від грипу і відчувала вона її приблизно так само, пише Medialeaks (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Medialeaks

Вона розповіла, що очікувала стати героїнею фентезійного сюжету з лабораторіями і піддослідними щурами, але насправді все виявилося набагато простіше.

"Це було схоже на щеплення від грипу, яку мені зробили в стерильному приміщенні. Відчувалася вона приблизно так само. Але нас попросили підписати документ, в якому були перераховані всі можливі ризики", – зазначила Галлер.

Зараз Дженніфер з міркувань безпеки перебуває в ізоляції. Вона зазначає, що відчуває себе більш впевненіше, ніж раніше.

Medialeaks

"Я нічого не могла зробити, щоб зупинити цю глобальну пандемію. Потім я дізналася про цю послугу (взяти участь в експерименті) і подумала: "Ну, може бути, я можу дещо зробити, щоб внести свій внесок", – згадала вона .

Перед тим, як випробувати на собі мРНК-1273, яка показала багатообіцяючі результати після тестування на тваринах, жінці довелося пройти ряд медичних тестів.

"У перший день у мене була злегка підвищена температура. На другий день у мене сильно боліла рука. Але на цьому все – після цього все було добре", – зазначила вона.

Medialeaks

Галлер 44-років, вона мати двох дітей. До травня 2020 року працювала менеджером в маленькій технічній компанії. Крім неї випробування проходять ще 44 людини. Жінці введуть другу дозу вакцини в кінці квітня. Лікарі продовжать спостерігати за нею до весни 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США медики провели випробування вакцини від коронавируса на лабораторних мишах. Результати дослідів дають підстави припускати, що перша застосовна вакцина з'явиться всього через кілька місяців.

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