Перша в історії: в Словаччині проходять унікальні вибори президента

У суботу, 30 березня, в Словаччині проходить другий тур президентських виборів.

За крісло президента ведуть боротьбу ліволіберальна громадянська активістка Зузана Чапутова та безпартійний дипломат Марош Шевчовіч, які за підсумками голосування в першому колі (два тижні тому) отримали більше голосів, пише DW.

На думку соціологів, перемогу у виборах ймовірно отримає Чапутова, яка серед співвітчизників має більшу підтримку. Якщо це станеться, вона стане першою жінкою-президентом в історії Словаччини.

Зузана Чапутова pnp.ru

Так, за даними опитувань, рейтинг 45-річної Зузани Чапутової значно вищий, ніж у її суперника — вона може набрати більше 60% голосів. Чапутова працює адвокатом, представляє позапарламентську партію "Прогресивна Словаччина", у великій політиці вона новачок.

Її противник у другому турі, 52-річний професійний дипломат Марош Шефковіч, поки трохи не добирає до 40%.

Зузана Чапутова wangden.livejournal.com

Відомо, що Марош Шевчовіч проголосував на виборчій дільниці в Братиславі, а Зузана Чапутова — в містечку Пезинок, на південному заході Словаччини, де проживає зі своїми двома дітьми.

Виборчі дільниці закриються о 22:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом), перші попередні результати голосування будуть відомі близько півночі.

Офіційні підсумки виборів президента Словаччини будуть оголошені Статистичним бюро Словацької республіки вранці в неділю, 31 березня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Словаччині піднявся скандал навколо вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової. Звинувачення у скоєнні злочину пред'явили бізнесменові та мультимільйонеру Маріану Кочнеру.

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