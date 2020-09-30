Перша людина, яка перемогла ВІЛ, померла від лейкемії

Перший у світі пацієнт, який поборов ВІЛ, Тімоті Рей Браун помер у Каліфорнії від лейкемії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив партнер померлого Тім Хоффген. Рецидив раку крові стався через 13 років після лікування.

"З великим сумом повідомляю, що Тімоті помер сьогодні (29 вересня) о 15:10 вечора в оточенні мене та друзів після 5-місячної битви з лейкемією", – йдеться в повідомленні.

Тімоті народився 11 березня 1966 року, був єдиною дитиною у сім'ї, і виріс у Сіетлі зі своєю мамою Шарон. Жив у Берліні з 1993 по 2010 рік зі своїм колишнім партнером Майклом Дастнером, тоді він працював у кафе і був німецько-англійським перекладачем. Йому поставили діагноз ВІЛ у 1995 році, а потім у 2007 році поставили діагноз: лейкемія. Йому зробили процедуру, відому як трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин для лікування лейкемії.

У 2010 році він переїхав до США, де оприлюднив інформацію про свій статус Берлінського пацієнта і був на обкладинці журналу Poz в червні 2011 року. Тім присвятив своє життя розповідям своєї історії лікування від ВІЛ та став "послом надії". Після вилікування Тім також передав дослідникам численні зразки крові та тканин.

"Я по-справжньому щасливий, що ми спільно прожили життя, але той факт, що мого героя зараз немає, розбиває мені серце. Тім був справді наймилішою людиною у світі. Дух Тіма житиме і любов з підтримкою з боку рідних та друзів допоможуть мені пережити цей найважчий час. Святкуйте життя Тіма і завжди майте надію. Ти тепер мій ангел. Я люблю тебе вічно, Тім!" – написав Хоффген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про виявлення у Тімоті Рея Брауна останньої стадії раку.