У Європі перша перемога над коронавірусом: у чому успіх Словенії та як його досягти

Словенія – перша країна Європи, яка офіційно перемогла коронавірус. Зараз місцевий уряд готує населення до поступового ослаблення обмежень і повернення до нормального життя.

При цьому говорити про повну відмову від карантину зарано – влада обіцяє стежити за тим, щоб іноземці не спровокували рецидив хвороби. Що відбувається у Словенії та як країні вдалося першій здійснити диво – у матеріалі OBOZREVATEL.

Не більш ніж 7 хворих

Словенія – невелика європейська країна з населенням трохи більше ніж 2 мільйони осіб. Від початку поширення COVID-19 (4 березня) минуло вже два місяці, за цей період захворіли 1465 словенців. Померли – 103 особи, а одужали – 270. Незважаючи на таке велике співвідношення "хворих-здорових", влада ввечері 14 травня заявила про перемогу над коронавірусом.

Основна причина – кожен день протягом останніх двох тижнів кількість хворих не перевищувала 7 осіб. І це за високого рівня тестування – 33 аналізи на 1000 осіб. В Україні, до речі, цей показник дорівнює 5.

Статистика захворюваності Скриншот

Як пише агентство Anadolu, Національний інститут здоров'я визначив, що від початку травня кількість нових хворих становила всього 35 осіб. Саме тому пандемія істотно пішла на спад і місцеві лікарі вже найближчим часом зможуть побороти осередок захворюваності.

На цьому тлі прем'єр-міністр Янез Янша натякає на можливе ослаблення карантинних заходів уже у червні. Наступного ж тижня відкриють окремі торговельні центри і готелі.

З 23 травня мають поновити футбольні та інші командні змагання. При цьому базові правила недопущення поширення інфекції будуть збережені – миття рук, використання масок і антисептиків, а також соціальна дистанція.

Ослаблення стосуватимуться й кордонів країни – іноземці тепер не зобов'язані проходити двотижневу обсервацію. Але це не стосується тих, у кого на кордоні виявлять симптоми хвороби – для них в'їзд заборонено.

У чому секрет Словенії?

По-перше, це маленька держава. У столиці Любляні проживає менш ніж 300 тисяч осіб. Тому вчасно введений 13 березня карантин дав можливість мінімізувати захворюваність.

По-друге, справа у самому карантині. Влада відразу закрила кордони. Усередині країни припинили роботу школи, дитячі садки, бари, ресторани, культурні установи. Також заборона поширювалася і на громадський транспорт і пересування між містами. Відкритими залишалися лише аптеки та продовольчі магазини.

Запобіжні заходи у Словенії

Людям заборонили ходити вулицями на дистанції ближче ніж 1,5 метрів (окрім членів сім'ї), а також зобов'язали кожного, хто відвідує громадське місце – дезінфікувати руки антисептиком.

Тут важливо зазначити – суворі заходи тривали до 20 квітня, після цього уряд дозволив певні послаблення. Наприклад, був запущений громадський транспорт.

Ці обмеження діяли рівно місяць. У цей час влада Словенії (ще 3 квітня) підготувала фінансовий пакет допомоги для бізнесу та пересічних громадян, які постраждали від COVID-19.

Як пише DW, держава візьме на себе 80% витрат із зарплати для тих, хто тимчасово не працює і протягом двох місяців компенсовуватиме додаткові витрати із заробітної плати для тих громадян, які продовжують працювати.

Для окремих підприємств та самозайнятих передбачена виплата базового доходу на суму від 350 до 700 євро. Загалом пакет допомоги складе 3 млрд євро.