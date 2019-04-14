"Перша конгресвумен у хіджабі" розлютила Трампа: в чому суть

У США спалахнув скандал через заяву Ільхан Омар, відомої як "перша конгресвумен в хіджабі".

Політик охарактеризувала трагічні теракти 11 вересня 2001 року як "деякі люди, які щось зробили", пише українське BBC.

Омар звинуватили в зменшенні трагічних подій, а президент США Дональд Трамп піддав її заяву жорсткій критиці. У своєму Twitter він оприлюднив кадри моментів теракту, які супроводжувалися цитатою конгресвумен.

Водночас демократи заступилися за Омар, назвавши її слова вирваними з контексту, а Трампа звинуватили в розпалювання ненависті до мусульман.

Ільхан Омар ИноСМИ

Скандальну заяву про теракт Омар зробила під час її виступу на зустрічі з правозахисними організаціями, яка пройшла в кінці березня. Йшлося, зокрема, про теракт в Новій Зеландії, де чоловік розстрілював мусульман.

"Ось правда. Дуже тривалий час ми жили в дискомфорті, пов'язаним з тим, що ми відчували себе громадянами другого сорту. І, чесно кажучи, я від цього втомилася – кожен мусульманин в цій країні втомився від цього. Рада з американсько-ісламських відносин CAIR була створена після 11 вересня, тому що вони зрозуміли, що деякі люди щось зробили і всі ми почали втрачати доступ до громадянських свобод", – так звучить повне висловлювання конгресвумен.

Однак журналісти звернули увагу, що насправді Рада з американсько-ісламських відносин була створена не 2001-го, а ще 1994-го. Омар на це заявила, що мала на увазі різке зростання чисельності членів, яке відбулося після теракту.

На відміну від демократів, Республіканська партія піддала ці слова Омар шквалу критики. Її назвали "не тільки антисеміткою, але і антиамериканкою".

До обурень також долучилися деякі ЗМІ. Нагадаємо, що серія терактів 11 вересня 2001 спричинила смерть близько 3000 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, в новозеландському місті Крайстчерч в ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню.

За повідомленнями ЗМІ, загинули не менше 49 осіб, ще близько 40 були поранені.

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