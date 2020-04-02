Перша дієва вакцина від COVID-19 може з'явиться всього через кілька місяців - вчені

У США медики провели випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на лабораторних мишах. Результати дослідів дають підстави припускати, що перша дієва вакцина з'явиться всього через кілька місяців.

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Вакцина змусила організм піддослідних виробляти антитіла до вірусу. Результати опубліковані в науковому журналі EBioMedicine, пише Daily Mail.

За словами Андреа Гамботто, доцента Піттсбурзького університету і одного з авторів дослідження, у них вже був досвід роботи з вірусами атипової пневмонії SARS та близькосхідної лихоманки MERS. Вона зазначила, що обидва патогена є родичами SARS-CoV-2.

"Можна сказати, що ми заздалегідь знали, як потрібно боротися з новим вірусом", – сказала Гамботто.

Вона підкреслює, що вчені Піттсбурзького університету вирішили застосувати більш трудомістку, але перевірену методику, ніж вчені з інших країн. Велика частина застосовуваних ними препаратів заснована на фрагментах РНК вірусу, які змушують клітини людини синтезувати великі кількості білків SARS-CoV-2.

Однак вчені з США розробляли вакцину на основі вже готових фрагментів S-білка вірусу, який він використовує для того, щоб потрапити в клітини легенів людини. Щоб відтворити її, вони виростили спеціальну культуру клітин, які виробляли величезні кількості S-білка. Також створили спеціальну систему їх введення в організм – пластир, покритий безліччю наноголки.

Ці структури можуть проникати в шкіру на оптимальну глибину, розчинятися і вивільняти вакцину, змушуючи імунітет взаємодіяти з нею.

Роботу пластирів дослідники перевірили на декількох лабораторних мишах. Через два тижні після того, як вакцину вводили в шкіру, імунітет мишей почав виробляти велику кількість антитіл, які зуміли приєднуватися до вірусних частинок і нейтралізовувати їх.

Відзначається, що вчені ще не пробували заразити гризунів справжнім коронавірусів, але минулі досліди з такою ж вакциною від MERS можуть свідчити про те, що така процедура захистить тварин від SARS-CoV-2 протягом року. Такі експерименту вони планують почати найближчим часом.

Також вони планують почати першу фазу вже кинических випробувань на добровольцях як тільки отримають дозволу від уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для випробувань на тварин два зразка вакцин проти коронавируса COVID-19.

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