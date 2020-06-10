Перевороту або "майдану" в Білорусі не буде: Лукашенко зробив заяву напередодні виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить в країні переворотів або протестів.

Про це він сказав під час наради з керівництвом Центральної виборчої комісії, коментуючи перебіг виборчої кампанії напередодні президентських виборів, повідомляється на сайті глави держави.

Лукашенко напередодні виборів заявив, що не допустить "майдану" в Білорусі

Президент попросив очільницю ЦВК Лідію Єрмошину розповісти про поточну обстановку: "Лідія Михайлівна, я хочу, щоб ви всі доповіли про те, що відбувається (я стежу за ситуацією). І навколо ЦВК, і навколо вас, що відбувається. Я все бачу".

Лукашенко уточнив, що в потрібний час всіх "приведуть до тями". "Головне, ви не переживайте. В потрібний час, в потрібному місці ми наведемо всіх до тями. Перевороту в країні не буде. Майдану – тим більше", – сказав президент.

Нагадаємо, що вибори президента Білорусі призначені на серпень 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з подібною заявою білоруський лідер Олександр Лукашенко виступив під час зустрічі з головою Комітету державної безпеки Валерієм Вакульчиком.