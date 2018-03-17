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ПолітикаЕкономіка

Перевершив Гітлера: Слава Рабинович зробив Путіну "комплімент"

4.7тЧитати новину російською

Ситуація, що склалася в Росії за роки правління Володимира Путіна, унікальна.

"ОПГ (організована злочинна група. - Ред.) і мафія мають не лише свою власну так звану державу, але і другий за величиною в світі арсенал ядерної зброї", - сказав "Обозревателю" російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Це фактично унікальна ситуація багато в чому - і не унікальна в деяких інших аспектах. Вона не унікальна з точки зору диктатури, не унікальна з точки зору демонтажу правової держави, не унікальна з точки зору демонтажу конституційного ладу. Але унікальна тим, що це перший в історії випадок, коли реально дуже відморожене організоване злочинне угруповання, угруповання мафіозного типу захопило цілу державу", - заявив Рабинович.

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У цьому контексті він зауважив: "В історії практично ніколи не траплялося, щоб у мафії була своя держава, за винятком, можливо, режиму Гітлера і режиму Муссоліні, але, напевно, порівнювати їх з мафією не зовсім правильно".

Як переконаний фінансист, в Росії є "реальні бандити, реальна мафія, яка вчинила фашизацію країни, демонтувала конституційний лад і захопила державу".

Таким чином, "це вперше, коли мафія має свою власну державу. І вже точно в перший раз, навіть з урахуванням Гітлера і Муссоліні, коли ОПГ і мафія мають не лише свою власну так звану державу, але і другий за величиною в світі арсенал ядерної зброї", - підкреслив він.

Як писав "Обозреватель", раніше Слава Рабинович назвав слабкість Путіна, здатну знищити Росію.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Слава РабіновичВолодимир Путін
Місце
Росія
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