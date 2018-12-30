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Перевернутий автобус і фатальний поворот: фото масштабної ДТП в Шотландії

2.3тЧитати матеріал російською

Щонайменше одна людина загинула й 22 отримали травми після того, як приватний мікроавтобус перекинувся в суботу під час руху по одній з доріг в Шотландії.

Як повідомляє BBC, інцидент стався недалеко від населеного пункту Лодер в шотландському окрузі Скоттиш-Бордерс.

Відзначено, що один чоловік загинув на місці. Водій і пасажири були госпіталізовані. Поліція з'ясовує обставини події.

Аварія в Шотландії

Аварія в Шотландії

ALAN SIMPSON

Аварія в Шотландії

Аварія в Шотландії

ANDREW MILLIGAN

Аварія в Шотландії

Аварія в Шотландії

bbc.com

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Фотографії з місця події свідчать про масштаби. Поліція звернулася до всіх, хто може бути стурбований тим, що їх родич постраждав в результаті аварії і дала пораду терміново дзвонити за номером 101.

Аварія в Шотландії

Аварія в Шотландії

bbc.com

Аварія в Шотландії

Аварія в Шотландії

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді в Лондоні рейсовий автобус протаранив зупинку. В результаті постраждали 20 осіб. Як з'ясувалося, водій за кермом був п'яний.

Місце
Великобританія
Тег
ДТП
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