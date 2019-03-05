Переведення годинника скасують? У Європарламенті ухвалили резонансне рішення

Комітет з питань транспорту Європарламенту схвалив скасування переходу на літній і зимовий час в Євросоюзі з 2021 року.

За таке рішення 4 березня на засіданні віддали голоси 23 депутатів, 11 проголосували проти, повідомляє DW.

Європарламент повинен проголосувати за це в найближчі тижні. Водночас у сфері транспорту ще залишаються декілька неврегульованих питань переведення годинників.

Наступна зустріч міністрів транспорту країн ЄС із цього приводу запланована на червень. За рішення про скасування переведення годинника ще мають проголосувати й країни-члени ЄС.

"Нам потрібна довгострокова стратегія і загальноєвропейський гармонізований підхід, оскільки внутрішньому ринку й транспортному сектору буде необхідний якийсь час, щоб пристосуватися до змін", — заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Ізмаїл Ертуг.

Закон і Бізнес

Раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній і зимовий час уже з цього року. Водночас країни Євросоюзу повинні самостійно вирішувати, на якому часі — літньому або зимовому — вони б хотіли залишатися в подальшому.

Як писав OBOZREVATEL, у ЄС провели онлайн-опитування (проголосували 4,6 млн осіб), в якому більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

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