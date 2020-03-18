Перевал Дятлова і корабель-привид: топ містичних історій, від яких застигає кров

Історія знає чимало дивних пригод, які досі розбурхують розуми людства. Серед них, наприклад, історія перевалу Дятлова, вбивці, який називав себе "Зодіак" або корабля-примари.

Видання The Russian Times зібрало кілька таємничих історій, над розгадкою яких людство ламає голову не один рік.

Листи Зодіака

У кінці 60-х років уся Америка була розбурхана серією злочинів, скоєних загадковим убивцею на прізвисько "Зодіак" (саме так називав себе сам маніяк). Він вбивав закохані парочки і окремих людей. Частина жертв Зодіаку вижила, але вони не змогли надати достовірний опис злочинця.

Фоторобот Зодіаку

Перший злочин трапився в грудні 1968 року – були застрелені хлопець з дівчиною, які вирішили усамітнитися в машині біля озера. Наступний злочин вже влітку відбувся за схожим сценарієм: знову пара, знову автомобіль, знову таємнича людина з пістолетом, який розстріляв впритул молодих людей.

Однак про цю подію поліція дізналася лише на наступний день з дзвінка таємничого незнайомця, який повідомив, що саме він убив "тих хлопців" взимку, і вказав, де шукати нові трупи.

Розслідування зайшло в глухий кут, а невідомий, немов знущаючись над поліцейськими, почав писати анонімні листи в газети. У них він розповідав, що йому подобається вбивати, описував подробиці злочинів і відправляв загадкові криптограми, розшифрувавши які, за його словами, можна дізнатися, хто він.

Таємничі криптограми, які так і не вдалося розшифрувати

Корабель-привид "Марія Целеста"

У 1872 році екіпаж бригантини "Дей Грація" побачив в декількох кілометрах від себе силует корабля. Наблизившись до нього, команда побачила назву "Марія Целеста" і вирішила обстежити "незнайомку". Але на борту вони не виявили ні душі. При цьому в каютах і на палубі був відносний порядок, а вантаж – бочки зі спиртом – виявився недоторканим.

Корабель-привид "Марія-Целеста"

Дивним було й те, що в камбузі стояли обід і свіжозаварений чай. З'ясувалося, що "Марія Целеста" пропала місяць тому. Командував судном Бенджамін Бріггс. Крім нього на борту знаходилися його дружина і дочка і ще 7 членів екіпажу.

Бенджамін Бріггс і його сім'я

Ця історія миттєво розлетілася по Європі. Висувалося чимало припущень, що ж сталося на кораблі. Одні вважали, що члени екіпажу підняли бунт, вбили капітана і його сім'ю, а пізніше, пересівши на шлюпку, дісталися до найближчого корабля і відпливли на ньому. Але жодне морське судно не підтвердило, що взяло попутних пасажирів.

Перевал Дятлова

У перекладі з мансі Холатчахль означає "Гора мерців". Саме туди в кінці січня 1959 року відправилися 9 студентів на чолі з Ігорем Дятловим. Молоді люди планували пройти приблизно 300 км, піднятися на 2 вершини і 12 лютого знову опинитися в таборі. Але шляхом один з учасників експедиції прихворів і продовжити шлях не зміг.

Група Дятлова

Однак в призначений день ніхто з хлопців в пункт призначення не повернувся. Перші пошуки особливим успіхом не увінчалися: виявити вдалося лише стоянку з наметом, порізаним зсередини, з речами і рюкзаками зниклих туристів. П'ятьох членів експедиції знайшли через кілька днів – серед них живих не було.

Тіла решти студентів виявили лише навесні. Усі вони були легко одягнені й без взуття (крім двох). Але найстрашніше те, що на трупах виявили страшні травми і гематоми.

Що стало причиною трагедії, встановити не вдалося. Хоча висувалося безліч версій. У загибелі туристів звинувачували лавину, диких тварин, сильний вітер, шпигунів, підісланих США, ув'язнених, які вчинили втечу з в'язниці, секретні випробування нової зброї, браконьєрів. Не виключалася також зустріч туристів з інопланетянами або йєті.

Овертонскій міст

Овертонскій міст став місцем, яке вибирають собаки для здійснення суїциду – вони з цієї переправи кидаються вниз і гинуть.

Овертонскій міст

Почалася ця історія в 50-х роках минулого століття, коли місцеві жителі помітили, що як мінімум один пес на місяць здійснює смертельний стрибок. У 1955 році вже 50 собак звели рахунки з життям подібним чином. Але що ще цікаво, якщо з першого разу не вдавалося вчинити самогубство, собаки знову піднімалися на міст і повторювали спробу.

Вчені намагаються знайти відповідь, чому чотириногі друзі людини вибрали це місце для того, що розлучитися з життям. Одні припускають, що під Овертонским мостом мешкає багато мишей, і собаки, намагаючись зловити здобич, нерозважливо несуться назустріч до своєї загибелі. Але, якщо міркувати логічно, то в світі є безліч переправ, уподобаних гризунами. Однак псам і в голову не приходить полювати подібним чином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в загибелі групи туристів на перевалі Дятлова не було ніякої містики. Головна причина трагедії нібито криється в поганій організації походу.

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