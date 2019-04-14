"Перетворити в Сирію": у Венесуелі забили на сполох через військову інтервенцію Путіна

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що військові Росії та Куби знаходяться на території країни незаконно, оскільки їх приїзд не був схвалений парламентом республіки.

Про це політик сказав в інтерв'ю газеті Clarin. Він підкреслив, що опозиція "ніколи не розглядала військовий варіант вирішення кризи в Венесуелі".

"У нас вже є незаконна військова інтервенція, така як російська і кубинська, дозвіл на яку дав Мадуро (президент Венесуели Ніколас Мадуро. – Ред.) Але тільки парламент може дозволити іноземну інтервенцію або приїзд військових", – сказав Гуайдо.

Хуан Гуайдо Clarin

"Тільки Мадуро розглядає можливість військової інтервенції, коли розмовляє з Башаром Асадом (президентом Сирії. – Ред.) і обіцяє перетворити країну в ще одну Сирію, і коли відкриває рейси між Тегераном і Каракасом", – додав він.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

Нагадаємо, 23 березня в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) прибули два російських військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту. Один з лайнерів також перевіз 35 тонн невідомого вантажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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