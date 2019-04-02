Перетворить країну на руїни: у США розкрили підлий план Путіна

Президент Росії Володимир Путін "професійно" руйнує інші країни, щоб подивитися, чи зійде йому це з рук. Наступна на черзі – Венесуела.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal. Раніше подібний сценарій лідер РФ уже здійснив у Грузії, на сході України і в Сирії.

Тепер же у Венесуелі, яка розташована під боком у США, Путін планує всіляко підтримувати президента Ніколаса Мадуро для того, щоб принизити американського лідера Дональда Трампа, який висловив підтримку опозиціонеру Хуану Гуайдо.

Володимир Путін

Саме для цього, зазначає видання, в Каракас раніше прибули літаки з російськими солдатами, а також гуманітарні конвої від Кремля. Передбачається, що кінцева мета – перетворити південноамериканську країну на другу Сирію.

При цьому, всі старання Путіна привели до бажаного для нього результату – Трамп звернув увагу на те, що відбувається, і голосно закликав Росію забратися з Венесуели.

Wall Street Journal наголосив, що тепер Трампу потрібно придумати нову стратегію, як видворити Мадуро і Путіна з Каракасу, оскільки через втручання Росії на нинішнього лідера Венесуели не подіяли санкції і міжнародний авторитет США.

Путін і Трамп

Путін і Мадуро

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Путін постійно підтримує контакт із лідером Венесуели Ніколасом Мадуро і відправляє в країну свого друга гуманітарну допомогу, як це було на Донбасі.

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