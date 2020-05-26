Перестає бути заразним: вчені з'ясували нову особливість поширення COVID-19

Вчені з'ясували, що носій COVID-19 перестає бути заразним після 11 днів хвороби.

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Як повідомляє DailyMail, дослідники з Сінгапуру перевірили 73 пацієнтів із COVID-19 і змогли розібратися в тому, як розвивається заразність у хворих. З'ясувалося, що людина здатна передати вірус далі вже за два дні до появи перших симптомів.

Після він залишається заразним ще 7-10 днів після їх появи. Однак вчені прийшли до висновку, що після 11 дня жоден із пацієнтів не міг поширювати вірус.

"Активна реплікація вірусу швидко падає після першого тижня, а життєздатний вірус не був виявлений після другого тижня хвороби", – заявили автори дослідження.

Вчені з'ясували нову особливість поширення COVID-19

Вчені вважають, що завдяки цьому медики зможуть підкоригувати процес виписки пацієнтів із COVID-19 так, щоб мінімізувати ризики для оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки, у яких безіменний палець довший вказівного, частіше переносять COVID-19 у легкій формі, а також менше ризикують померти від нього.