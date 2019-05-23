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/Світ

"Переслідують росіян!" У Держдумі почали шантаж України мовою

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Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що відносини між Україною і Росією не стануть нормальними, поки Київ не скасує закон про українську мову 5670-д.

Крім того, він необґрунтовано звинуватив країну в переслідуванні росіян і власних російськомовних громадян. Нахабний ультиматум Затулин озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Держдума

Держдума

МК

"Взагалі-то цей закон, ухвалений щойно, і є насправді перешкодою для будь-якої нормалізації. Україна з країни "Україна – не Росія" перетворюється на країну, яка намагається переслідувати власних громадян за те, що вони росіяни і за те, що вони говорять російською мовою. І це не вирубаєш сокирою", – висловився Затулін.

Він додав, що Росія буде докоряти Європі питанням про те, чи готова вона бачити на своїй території етнічно чисті держави, якою нібито намагається стати Україна.

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"Німеччина для німців, Австрія для австрійців, Україна для українців. Якщо, не дай Боже, хтось інший приїде, то тоді вибачте, в цьому випадку це держава не європейська. Це Європа? Якщо це Європа, то нам абсолютно нічого робити в такий Європі. Ви, може, з нею домовитеся. Але я впевнений, що Європа в цьому випадку не впорається зі своїми внутрішніми сумнівами щодо етнічно чистих держав, коли справа стосується України", – загрозливо підсумував російський депутат.

Костянтин Затулін

Костянтин Затулін

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандаЗакон про мови
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
на х пошел уепок кокошный ,мы уй на вас ложили а ультиматумы сцарьку в опу засуньте,дебилы бля
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Валевич Борис
Валевич Борис
Повесить вот хотя бы этих двух скотов Соловьева и Затулина - тогда в мире наступит мир и покой ........... так нет - эти два беса будут народы будоражить
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Залуип, ебаный клоун!!
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