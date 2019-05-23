"Переслідують росіян!" У Держдумі почали шантаж України мовою

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що відносини між Україною і Росією не стануть нормальними, поки Київ не скасує закон про українську мову 5670-д.

Крім того, він необґрунтовано звинуватив країну в переслідуванні росіян і власних російськомовних громадян. Нахабний ультиматум Затулин озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Держдума МК

"Взагалі-то цей закон, ухвалений щойно, і є насправді перешкодою для будь-якої нормалізації. Україна з країни "Україна – не Росія" перетворюється на країну, яка намагається переслідувати власних громадян за те, що вони росіяни і за те, що вони говорять російською мовою. І це не вирубаєш сокирою", – висловився Затулін.

Він додав, що Росія буде докоряти Європі питанням про те, чи готова вона бачити на своїй території етнічно чисті держави, якою нібито намагається стати Україна.

"Німеччина для німців, Австрія для австрійців, Україна для українців. Якщо, не дай Боже, хтось інший приїде, то тоді вибачте, в цьому випадку це держава не європейська. Це Європа? Якщо це Європа, то нам абсолютно нічого робити в такий Європі. Ви, може, з нею домовитеся. Але я впевнений, що Європа в цьому випадку не впорається зі своїми внутрішніми сумнівами щодо етнічно чистих держав, коли справа стосується України", – загрозливо підсумував російський депутат.

Костянтин Затулін Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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