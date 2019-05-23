"Переслідують росіян!" У Держдумі почали шантаж України мовою

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що відносини між Україною і Росією не стануть нормальними, поки Київ не скасує закон про українську мову 5670-д.
Крім того, він необґрунтовано звинуватив країну в переслідуванні росіян і власних російськомовних громадян. Нахабний ультиматум Затулин озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Держдума
МК
"Взагалі-то цей закон, ухвалений щойно, і є насправді перешкодою для будь-якої нормалізації. Україна з країни "Україна – не Росія" перетворюється на країну, яка намагається переслідувати власних громадян за те, що вони росіяни і за те, що вони говорять російською мовою. І це не вирубаєш сокирою", – висловився Затулін.
Він додав, що Росія буде докоряти Європі питанням про те, чи готова вона бачити на своїй території етнічно чисті держави, якою нібито намагається стати Україна.
"Німеччина для німців, Австрія для австрійців, Україна для українців. Якщо, не дай Боже, хтось інший приїде, то тоді вибачте, в цьому випадку це держава не європейська. Це Європа? Якщо це Європа, то нам абсолютно нічого робити в такий Європі. Ви, може, з нею домовитеся. Але я впевнений, що Європа в цьому випадку не впорається зі своїми внутрішніми сумнівами щодо етнічно чистих держав, коли справа стосується України", – загрозливо підсумував російський депутат.
Костянтин Затулін
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти – 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
У свою чергу, топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання у зв'язку з ухваленням Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання відбулося 20 травня.
Однак Рада безпеки ООН відмовилася розглядати запропонований Росією порядок денний про Закон України №5670-д.
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