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16 вересня • оновлено в 20:52
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"Переслідують і обмежують": Росія в ОБСЄ накинулася зі звинуваченнями на Україну

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Росія звинуватила Україну в порушеннях прав людини, вибухнувши заявою про нібито процвітаючий неонацизм, ксенофобію і утиски російськомовних.

Позицію РФ озвучив директор департаменту МЗС із гуманітарного співробітництва та прав людини Рінат Аляутдінов на нараді з людського виміру (HDIM) держав-учасниць ОБСЄ у Варшаві, в понеділок, 16 вересня.

Він заявив, що тема прав людини в нинішніх умовах зіткнулася з політизацією і це "абсолютно невірний шлях".

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Росія в ОБСЄ накинулася зі звинуваченнями на Україну

Росія в ОБСЄ накинулася зі звинуваченнями на Україну

interaffairs.ru

Аляутдінов висловився про війну на Донбасі і анексію Криму. "Ситуація на південному сході України, як і раніше, важка. Переконані, що внутрішньоукраїнська криза не має військового вирішення. Безальтернативною основою його політико-дипломатичного врегулювання є якнайшвидша і неухильна реалізація положень схваленого резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015) "Комплексу заходів з виконання Мінських угод" від 12 лютого 2015 року у всій їхній повноті і послідовності", – заявив він.

Дипломат у дусі російської пропаганди запевнив, що Київ нібито саботує виконання своїх зобов'язань за цими угодами, наполегливо ухиляється від прямого діалогу з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Більше того, Аляутдінов закликав ОБСЄ пильніше стежити за Україною, оскільки Київ нібито регулярно порушує права і свободи людини.

"Українська влада порушує свободу вираження поглядів, чинить тиск на неугодні ЗМІ, переслідує незалежних журналістів і громадських діячів. Обмежуються релігійні права українських громадян – парафіян і священнослужителів канонічної Української православної церкви. На жаль, не дивлячись на обіцянки нової влади України виправити ситуацію з порушеннями прав людини в країні, помітних поліпшень не спостерігається", – вибухнув він.

МЗС Росії звинуватив Україну в переслідуваннях

МЗС Росії звинуватив Україну в переслідуваннях

Российская газета

Традиційно представник МЗС також звинуватив Україну в неіснуючих утисках російськомовного населення.

"Фальсифікація історії Другої світової війни, культивування неонацизму, ксенофобії, релігійної нетерпимості і вандалізму стали для України нормою. Таке свавілля певною мірою стало наслідком потурання схожим порушенням у країнах Прибалтики, чия політика щодо національних меншин виявилася "заразною". Збіговиська колишніх есесівців і їх шанувальників щорічно проходять в Латвії та Естонії, а "нетитульне" населення позиціонується як загроза національній безпеці", – висловився представник Росії, закликавши ОБСЄ негайно втрутитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію жорстко розгромили за висловлювання в бік України на Радбезі ООН.

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