Перепризначення Суркова: чим займеться помічник Путіна

Помічник президента РФ Владислав Сурков, якого Володимир Путін перепризначив на посаду 13 червня, продовжить займатися питаннями окупованого Донбасу.
З такою заявою виступив перед журналістами прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Зокрема, відповідаючи на питання УНІАН, чи продовжить Сурков після перепризначення курирувати в АП президента РФ Донбас, Пєсков сказав: "Так".
Владислав Сурков
112.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, документ про перепризначення Суркова був оприлюднений на сайті Кремля.
Раніше ЗМІ повідомляли, з посиланням на наближені до АП джерела, що Суркова звільнять з посади.