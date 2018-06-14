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Перепризначення Суркова: чим займеться помічник Путіна

1.4тЧитати новину російською

Помічник президента РФ Владислав Сурков, якого Володимир Путін перепризначив на посаду 13 червня, продовжить займатися питаннями окупованого Донбасу.

З такою заявою виступив перед журналістами прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на питання УНІАН, чи продовжить Сурков після перепризначення курирувати в АП президента РФ Донбас, Пєсков сказав: "Так".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, документ про перепризначення Суркова був оприлюднений на сайті Кремля.

Раніше ЗМІ повідомляли, з посиланням на наближені до АП джерела, що Суркова звільнять з посади.

Особи
Владислав СурковВолодимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
РосіяМосква
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