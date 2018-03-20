Перемоги не потрібні: Піонтковський назвав головну мету Путіна

Головною метою глави Росії Володимира Путіна буде забезпечення довічної влади та постійне зображення війни.

Про це йдеться в блозі російського журналіста та політичного діяча Андрія Піонтковського на "Обозревателе". За його словами, Путін піде на будь-які заходи, щоб "залишатися в Кремлі до кінця".

"Це доля Каддафі, Хусейна і подібних йому диктаторів. А як це буде технічно оформлено - та скільки завгодно є варіантів. Або скасувати президентські повноваження, або ж створити якусь посаду якогось правителя, який буде правителем над усіма правителями", - вважає журналіст.

За його словами, політика Путіна щодо України особливо не зміниться.

"Похід на Маріуполь або на Київ - такого не буде. Путін уже зрозумів, що в Україні й останнім часом у Сирії ніяких перемог Захід йому зробити не дозволить. Тому завдання Путіна - не перемога у війні та приєднання якоїсь території, а зображення війни і постійне брязкання зброєю", - написав Піонтковський.

"Така гібридна війна триватиме до повного виснаження російських економічних ресурсів", - упевнений він.

Як писав "Обозреватель", раніше Піонтковський пояснив надзвичайну небезпеку Росії при Путіні.