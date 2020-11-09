Вибори закінчені, забудьте! Проте, в Америці ще дуже довго буде "ікаться" це драматична подія, результат якого був вирішений наперед ще влітку.

Сполучені Штати просто втомилися від скандалів, бездіяльності та брехні свого президента. Вся освічена і розумна Америка проголосувала проти нього – 75 мільйонів за Байдена і 70 мільйонів за Трампа. Виборці теж сказали своє слово і, не дивлячись на протести і судові позови з боку Трампа, нічого змінити вже неможливо. Перерахунок бюлетенів швидше за все дасть зворотний ефект і Трамп отримає ще менше голосів, ніж до перерахунку. До 16 грудня всі судові позови повинні бути розглянуті і суперечки вирішені. Після цієї дати ніякі суди вже не приймуть жодного позову і протесту. Демократи зробили дві помилки і втратили на цьому мільйони голосів. Перша, - вони не показали широкій публіці документальний фільм про зв'язки Трампа з американської та російської мафією. Друге, - вони не пояснили виборцю: що таке соціалізм? Звинувачення Трампа демократів і особисто Байдена в соціалізмі, це "маячня сивої кобили". Трамп лякав Америку, що з їх приходом в Білий дім країна почне скочуватися в соціалізм. Цього ніколи там не відбудеться. Пояснюю читачам – чому блеф Трампа про соціалізм демократів не має ніяких підстав? Соціалізм це державна власність на засоби виробництва при неодмінної умови, - в країні має бути народовладдя. У зв'язку з цим ми бачимо, що соціалізму не було навіть в Радянському Союзі.

Тепер ми запитаємо себе: якщо ГРУ працювало проти Клінтон (а значить на Трампа і це доведено комісією Мюллера, 12 співробітникам ГРУ пред'явлені звинувачення), то з якого рожна воно стало б працювати зараз на Байдена? Воно також працювало на Трампа, як і агітація Іларіонове, борових, Табаха, Вайнштейнів та інших, які намагались переконати російськомовне населення Америки голосувати за Трампа, а значить – за Путіна. Це безальтернативна логіка. Вони програли. Америка виявилася розумнішою, ніж вони думали, і її російськомовне населення не зіграло в цьому процесі велику роль. Чайна-таун в Нью-Йорку, який голосував за Байдена, що не менше, ніж Брайтон бич. Всі штати з "хай-тек" індустрією голосували за Байдена, Середній Захід і Південь з фермерами і робочим людом – за Трампа. Там, де було розуміння брехливої політики президента, перемогли демократи, де це розуміння відсутнє – за Трампа. Дуже цікавий момент в переможній ейфорії демократів після виборів – на них в Нью-Йорку і Вашингтоні напали активісти БЛМ !!! Тієї самої організації темношкірих, яких всі фанати Трампа приписували до демократів, лівим і підлозі - бандитам, звинувачуючи їх в погромах. Виявляється насправді – це справа рук республіканців і Москви, щоб скомпрометувати демократів.

Тепер Байдену доведеться розбирати завали, що залишилися в спадок від Трампа. Ніяких досягнень у все ще чинного президента немає. Всі 4 роки Трамп розводив руками, блефував і гіпнотизував свій народу брехливими заявами та обіцянками. Байден займеться відновленням нормальних відносин зі своїми сусідами – Мексикою і Канадою, а також з Північноатлантичним альянсом – НАТО. Він не забуде своєї обіцянки покарати Путіна за втручання в американські вибори, що мало місце і в цей раз. Санкції проти Росії будуть не тільки не скасовані, але і посилені. Можна розраховувати на прийняття закону Deter Act, який поховає економіку Росії за два роки. Воювати з Росією ніхто не збирається, проте Кремль і Путіна поставлять на місце. У Сирії і Афганістані Байден посилить присутність американських військ і витіснить російських найманців. З Китаєм все трохи складніше, але і тут політика Байдена буде гнучкіша, ніж його попередника. Україна отримає надійного і сильного покровителя і союзника в особі нового президента Сполучених Штатів. Не хочу прогнозувати, однак не виключаю припинення війни в Донбасі і повернення Криму Україні протягом 2-3 років. У ці дні в Москві паніка – там не знають що чекати в лютому від нового президента. Точніше, – знають і це Кремль сильно лякає: нічого хорошого. Долар влітку 2021 може злетіти до 150 рублів і всі продукти подорожчають вдвічі. Що тоді робити? Чи не відповість ніхто.