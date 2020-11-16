Чинний президент Республіки Молдова Ігор Додон заявив, що визнає перемогу Маї Санду на виборах глави держави тільки після того, як цю перемогу буде підтверджено судом

Додон привітав Санду з “попередньою перемогою”, звинуватив у порушеннях і пообіцяв захищати голоси своїх прихильників “всіма законними методами”. Але особливого значення ці його заяви не мають, тому що Маю Санду вже привітав президент Росії Володимир Путін, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

А це означає, що після поразки Додона Путін буде робити ставку не на дестабілізацію ситуації після президентських виборів - у Москви на це просто немає ресурсів, революції зазвичай влаштовують народи, а не кремлівська агентура - а на консолідацію влади у руках своїх прихильників в парламенті. Про що і говорить Додон - "у нас є чинний президент, сильний уряд, стабільна фракція в парламенті". За Конституцією Молдови президент здійснює насамперед представницькі функції, не випадково поки фактичним лідером країни був олігарх Влад Плахотнюк, Додона просто ігнорували. І зараз проросійські сили можуть спробувати провернути той же номер з Маєю Санду.

Тому перемога колишнього прем'єра на президентських виборах - це лише перший крок до змін в країні. Якщо вдасться домогтися зміни розстановки сил у парламенті, а потім і перемоги проєвропейських сил на нових парламентських виборах, значить можна буде говорити про реальні зміни. Якщо ж Майя Санду виявиться заручницею проросійських сил, які будуть продовжувати правити країною, а відповідальність за невдачі покладати на нового президента, то молдаван швидко переконають в тому, що європейські орієнтири нічого не значать і "всі вони однакові".

Українці все це вже проходили.