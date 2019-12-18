"Перемога, гідна Голлівуду!" Зеленський знову потрапив на сторінки Time

Журнал Time опублікував підсумкову версію за 2019 рік, на сторінках якої з'явилася стаття про президента України Володимира Зеленського.

Матеріал про главу української держави з його фото розмістили поруч із заміткою про королівське подружжя принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Це була приголомшлива перемога, яку могли показати в Голлівуді. Актор, який зіграв роль президента в популярній комедії, в реальному житті висунув свою кандидатуру на посаду – і він переміг, обійшовши як чинного президента Петра Порошенка, так і прем'єр-міністра. Зеленський "упав" на своїх опонентів, отримавши 73% голосів на виборах", – написало видання.

Зеленський знову потрапив на сторінки Time

За словами аналітика Time Іана Бреммера, його перемога стала відповіддю на гіперагресивну зовнішню політику сусідньої Росії, її невдалу спробу контролювати події в Україні та шансом для нації почати все заново.

При цьому, американці згадали про недавній скандал Зеленського з президентом Дональдом Трампом, який запустив процедуру імпічменту в США.

"Медовий місяць Зеленського виявився коротким: вже у вересні його втягнули в кризу, пов'язану із взаємовідносинами з Трампом", – резюмували в статті.

Зеленський знову потрапив у Time

Зеленський знову потрапив у Time

Зеленський знову потрапив у Time

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський потрапив на обкладинку американського тижневика. "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський спійманий в пастку між Путіним і Трампом", – написали під фото.

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