Після того, як президент США дав дозвіл своєму уряду розпочати офіційний перехідний процес транзиту влади, можна сказати, що нарешті завершуються останні чотири роки президенства Дональда Трампа. І попри все, його президенство було корисним для Сполучених Штатів. Трамп неодноразово кидав виклики американській демократії, намагаючись застосовувати адміністративний ресурс та вдаючись до політичних маніпуляцій і інсинуацій.

Але американська демократія продемонструвала свою стійкість й дієздатність, і тепер на цю країну чекає довгий шлях усунення завданих “трампізмом” збитків та ушкоджень.

І хоча Трампу довелося поступитися під тиском обставин й поза своєю волею, він, безсумнівно, й далі буде продовжувати говорити про те, що вибори “сфальсифікували” й “вкрали” у нього перемогу.

Його будуть підтримувати Рудольф Джуліані та праві ЗМІ, а найзапекліші прихильники в стані республіканців продовжуватимуть ретельно підбирати слова, щоб вони не дратували їхнього безстрашного лідера. Значна частина населення Сполучних Штатів не буде довіряти результатам цих виборів – завдаючи значної і, можливо, безповоротної шкоди американській демократії.

Сьогодні мало хто може вважати колишніх “одноразових президентів” – демократа Джиммі Картера і республіканця Джорджа Буша-старшого -“нещасними переможеними”, бо вони поступилися належним чином після виборчих поразок, поводились гідно протягом останніх днів перебування на посаді та продовжували шукати сенс у своєму житті, прикладаючи свої зусилля на інших напрямках.

Але історія запам’ятає зовсім по-іншому непоступливу поведінку Дональда Трампа. Своїми запереченнями програшу в президентській кампанії, він справив незгладиме враження і на тих, хто його підтримував, і на тих, хто голосував проти нього.

Провівши чотири роки у Білому домі, Трамп так і не зрозумів, що як президент США, він перебуває в “історичному просторі”. І що через рік, чи два Голівуд зніме фільм про цю президентську кампанію. Фільм за книгою одного з відомих американських письменників, з приблизно такою назвою – “Президент, який не хотів залишати Білий дім”.

Та поки триває перехідний період, Джо Байден робить все правильно, зберігаючи спокій, ігноруючи політичну істерію Трампа та призначаючи до свого кабінету висококваліфікованих людей.

Але дії поки що функціонуючого президента та багатьох сановних членів Республіканської партії, роблять проблеми “електорального зцілення” Америки, економічної шкоди нанесеної владою Трампа та глибоких політичних розколів країни важко вирішуваними.

Також для Байдена буде велика проблема в тому, що Демократична партія не має більшості в Сенаті, на що очікували демократи. А це означатиме, що Мітч Макконнелл, лідер сенатської республіканської більшості, може блокувати всі законодавчі ініціативи Джо Байдена. А Ліндсі Грем, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна, відкрито заявив, що поховає порядок денний демократів.

Америка опинилася на порозі великої кризи і те, що Трамп змарнував дорогоцінні тижні, пробуючи в судах доводити, що він не програв президентські вибори, в той час, як в країні лютував COVID-19, призвело до загибелі багатьох людей. Чимало експертів вважають його особисто відповідальним за те, що сталося під час поширення епідемії коронавірусу.

Дональд Трамп надав співгромадянам повчальний політичний урок: недостатньо бути старшим за 35 років і народитися в США для того, щоб бути успішним президентом Америки.

На відміну від нього Джо Байден має восьмирічний досвід роботи на вищих щаблях влади, коли він був віце-президентом в адміністрації Барака Обами. І тому йому непотрібно проходити складний період навчання, з яким стикаються більшість новообраних президентів після вступу на посаду.

Більша половина Америки чекає від “байденівських часів” істотних позитивних змін на краще. Вона вірить у те, що призначення Байдена принесе професіоналізм, компетенцію та нове мислення в уряд США. Від цієї “команди мрій” чекають очищення американського політичного поля.

Глибина і широта колективного досвіду політичної команди, котра йде у владу, дає США шанс. Ці нові люди в новій президентській адміністрації будуть служити громадянам Сполучених Штатів та Конституції, а не лише президенту.

Байден готовий працювати на інтереси американського народу, щоб зробити Америку знову великою. Наступають часи роботи над реальними проблемами, з якими стикаються американці. Без усіх цих шалених твітів та марного шуму.

Корабель “Трамп” готується відпливати від берегів влади. І це здатне призвести до “величезної пробоїни” в житті багатьох поклонників Трампа, особливо тому, що зараз вони втрачають свого кумира, який не виправдав їхніх сподівань на перемогу.

Дональд Трамп ніколи не визнає того, що програв. Можливо, Вільям Шекспір ​​ сказав про це найкраще: “Боягуз вмирає тисячу разів до смерті, а хоробрий один раз її вкушає”. Але Трамп занадто самозакоханий, щоб впасти на “меч програшу”.

Необхідно розуміти, що незалежно від того, що далі відбуватиметься до 20 січня 2021 року, часу коли Трамп мусить полишити президентську посаду, що він не поступився, він просто відступив.

Але не дивлячись на це, Дональд Трамп увійде в історію як перший, і, можна сподіватися, єдиний американський президент, який відмовився прийняти чіткі результати виборів. Що може заплямувати його спадщину більше, ніж будь-що інше, щоб він не зробив далі.

Однак, найгірше що принесло його президенство, що рух прихильників “трампізму” здатен спровокувати створення такого собі нового “політичного ордену” – “Трамплієрів”, які об’єднавши свої зусилля, продовжуватимуть свій похід проти засад американської демократії.

Тому, можливо, новій адміністрації Джо Байдена потрібно буде подумати над прийняттям закону, який гарантуватиме, що кожна обрана посадова особа приймає результати виборів, які відсторонять їх від влади.

Батьки-засновники Сполучених Штатів не очікували, що хтось опуститься так низько, щоб спробувати провернути подібне, але Трамп своїми діями максимально опустив “планку”.

Не тільки російський диктатор Путін й досі не хоче визнавати перемогу Байдена. Дональд Трамп, скоріше за все, відмовиться бути присутнім на інавгурації Джо Байдена, бо це б означало, що він все-таки визнав його перемогу на президентських виборах.

Тривалий час демократія в США балансувала на “краю прірви” й адміністрація Байдена повинна усунути слабкі місця, які дозволили цьому статися.

Трамп намагався підірвати віру до демократичного процесу, настає час для Америки, щоб це виправити. З 2021 року на Джо Байдена чекатиме важка робота, для виконання тієї надскладної місії, яку довірив йому американський народ.

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