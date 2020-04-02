В Іспанії з госпіталю виписали 93-річного чоловіка, якому вдалося повністю одужати від коронавірусу COVID-19.

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Зворушливе відео з його виписки опублікували на сторінці Daily Mail у Facebook. На кадрах видно, як медики супроводжують свого колишнього пацієнта оплесками по коридору, вітають його вигуками і по черзі тиснуть руку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Іспанії від коронавірусу одужав 93-річний чоловік Скріншот відео

Варто зазначити, що цей 93-річний чоловік став першим виписаним з лікарні після коронавірусу в своєму місті – Сео-де-Урхель у Каталонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Італії з лікарні Ріміні в ніч на 26 березня виписали 101-річного пацієнта, якому вдалося подолати коронавірус і повністю одужати. Пацієнт 1919 року народження провів в лікарні тиждень.

А 1 квітня в Нідерландах від коронавірусної інфекції вилікувалася 101-річна жінка. Її також вже виписали з лікарні. До цього пацієнтку лікували півтора тижні.

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