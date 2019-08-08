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Переговори з Путіним: Німеччина відреагувала на терміновий заклик Зеленського

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У Німеччині підтвердили готовність активізувати переговори в "нормандському форматі" через зрив бойовиками перемир'я на Донбасі і вбивство чотирьох українських військових.

Про це повідомив у Twitter посол України в ФРН Андрій Мельник.

"Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв'язку з трагічною смертю чотирьох українських військових у результаті обстрілу в Павлополі і підтвердили готовність до активізації нормандського переговорного процесу", – написав він.

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Зеленський і Меркель

Зеленський і Меркель

Нагадаємо, 6 серпня президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Вранці 7 серпня він подзвонив у Кремль.

Зеленський також поговорив із главою Франції Еммануелем Макроном. Останній погодився з необхідністю проведення зустрічі країн "нормандської четвірки" на вищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників всіх сторін.

Президент також анонсував дзвінок канцлеру Німеччини Ангелі Меркель через термінові переговори. Поговорити з нею пообіцяв і Макрон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Німеччина
Теги
Донбас нормандський формат
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