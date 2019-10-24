"Обманюють себе": в Росії озвучили умову для переговорів з Україною щодо Криму

У Росії заявили, що переговори з Україною щодо Криму можливі тільки в тому випадку, якщо в їх основу ляже бажання Києва визнати "російський статус" півострова.

Про це сказав член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає "РИА Новости".

Росіянинові не сподобалася заява українського МЗС про готовність до переговорів у будь-якому форматі для відновлення суверенітету України над анексованим Кримом. Цеков заявив, що подібні висловлювання – "не більше ніж штампи".

Крим Колаж

"Подібними формулюваннями вони обманюють себе, бо в глибині душі розуміють, що Крим ніколи не повернеться до складу України", – вважає сенатор.

"Насправді їм варто проводити переговори на предмет того, що треба робити Україні, щоб визнати Крим російським, і зняти всі перепони для вибудовування нормальної роботи з Російською Федерацією в усіх сферах життєдіяльності", – зазначив Цеков. Він додав, що Україні "пора змиритися" з анексією півострова.

Як писав OBOZREVATEL, 22 жовтня Паризький Апеляційний суд відхилив заяву Російської Федерації, якою вона намагалася зупинити рішення про відшкодування "Ощадбанком" Україні збитків за анексію Криму

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