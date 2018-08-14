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ПолітикаЕкономіка

Переговори Путіна і Трампа перевершили всі очікування Кремля - ​​розвідка

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У Росії позитивно оцінили підсумки зустрічі глави Білого дому Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі, назвавши їх такими, що "перевершили очікування".

Як передає CNN, за даними розвідки США, особливо в Кремлі були "задоволені" підсумкової прес-конференцією.

Однак, зазначається, в той же час в Москві "дивуються, чому Трамп не проводить більше доброзичливих по відношенню до Росії законодавчих ініціатив" за підсумками саміту.

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Як заявив представник розвідки, "Кремль закриває очі на той факт, що Конгрес і інші особи в США відіграють значну роль у виробленні політики США".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Трампа і Путіна відбулася в Гельсінкі 16 липня. Представники США залишилися незадоволені главою Білого дому. Його називали "майном" президента РФ і критикували позицію на прес-конференції.

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Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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