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ПолітикаЕкономіка

Переговори Путіна і Меркель: в Україні розкрили привабливу пропозицію Кремля

19.6тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін на переговорах із канцлером Німеччини Ангелою Меркель проситиме скасування санкцій проти РФ і натомість пропонуватиме співпрацю на дуже вигідних для німців умовах.

Про це заявив у ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Олександр Мусієнко. За його словами, зокрема, у Німеччині безсумнівно обговорять питання "Північного потоку-2", відновлення і поглиблення економічних зв'язків Росії та Німеччини.

"На сьогодні, коли є протистояння США, ЄС і Росії, ми бачимо, що РФ хоче цим скористатися і все більше скоригувати Євросоюз у свій бік", - вважає він.

Мусієнко коротко сформулював суть пропозицій Путіна для Меркель: "Давайте скасуємо санкції, будемо торгувати, розвивати економічну співпрацю. У нас величезний ринок, ми будемо вам стабільно постачати газ за нормальною ціною - дешевше, ніж пропонують американці зі скрапленим газом. І все у нас буде добре, економіка нас об'єднає, а крім того росіяни будуть поступово відмовлятися від долара і виводити свої євробонди в інші валюти, наприклад, у євро".

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За словами міжнародника, для німців дана пропозиція може бути дуже вигідною, оскільки це зміцнить євровалюту.

"У німців величезний внутрішній європейський ринок, прив'язаний до євро, і вони будуть отримувати від нього ще більше вигоди. Це може бути їм цікаво, і думаю, що в цьому контексті проходитиме ця зустріч і обговорення - давайте формувати величезний євразійський альянс на противагу, наприклад, США і Китаю", - підсумував експерт.

Як повідомляв ObozTV, раніше експерт-міжнародник Ірина Верещук спрогнозувала, що Ангела Меркель і Володимир Путін також обговорять виконання Мінських домовленостей.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Олександр МусієнкоВолодимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Німеччина
Об'єкти
РосіяЄвропейський Союз
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
" Искушение Европы" - масло, российский художник В.В.Путин (1952- ××××).
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Повылазили хохляцкие троли.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Povilazili katzapskie trolli
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