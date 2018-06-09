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ПолітикаЕкономіка

Передумав: прем'єр Італії раптово змінив позицію щодо Росії

6.3тЧитати новину російською

Новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з позицією членів Європейського союзу у "Великій сімці " щодо недоцільності повернення до її складу Росії.

Таку заяву зробив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає Reuters.

"Сьогодні вранці (9 червня - Ред.) у мене була перша і дуже хороша, перспективна зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, і я переконаний, що тут, на "Великій сімці", у нас буде повністю об'єднана європейська позиція з усіх питань. У тому числі по Росії. Я не кажу про деталі, а про більш широку загальну лінію, - сказав він.

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Джузеппе Конте

News Front

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про повернення Росії у G8.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Італія
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