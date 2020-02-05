Передається під час вагітності? У Китаї коронавірусом заразилися двоє немовлят

У китайській провінції Хубей міста Ухань новим типом смертельного коронавірусу заразилися двоє немовлят.

У зв’язку з цим медики припускають, що захворювання може передаватися від інфікованої матері до дитини ще під час вагітності. Про це йдеться заяві місцевої дитячої лікарні, повідомляє South China Morning Post.

"Підтверджено два випадки зараження коронавірусом новонароджених, наймолодшому з яких 30 годин. Лікарі розглядають імовірність вертикальної передачі інфекції від матері до дитини (під час якої формуються вроджені захворювання)", – зазначається у повідомленні.

В місті Ухань коронавірусом заразилися двоє немовлят

Як розповіли в лікарні, одне з хворих немовлят народилося 2 лютого 2020 року від зараженої матері. Уже через 30 годин у нього взяли аналіз на наявність у крові нуклеїнової кислоти коронавірусу, який виявився позитивним.

Новонароджену дитину негайно госпіталізували, її стан стабільний: температура нормальна, але водночас спостерігаються задишка і незначні порушення функції печінки.

Друга дитина, за словами медиків, народилася ще 13 січня і спершу була здоровою. Однак 26 січня діагноз пневмонії нового типу підтвердився у його матері, а вже 29 січня й у малечі з’явилися кашель, блювота та підвищена температура. 31 січня дитину госпіталізували до дитячої лікарні Уханя, де у неї підтвердилося зараження коронавірусом. Зазначається, що її стан стабільний.

"Це є сигналом про те, що ми повинні бути стурбовані можливим новим шляхом передачі коронавірусу. Вагітні жінки повинні триматися подалі від заражених пацієнтів", – підкреслив старший лікар неонатального відділення медустанови Зенг Лінгконг.

Він додав, що в дитячій лікарні Уханя було виділено зону для лікування вагітних із підозрою на симптоми нового типу коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї (включно з Гонконгом, Макао, Тайванем) кількість тих, хто заразилися коронавірусом нового типу, зросла до 24 363 (за добу додалися 3892 хворі). Померли вже 490 осіб (+65 за день).

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