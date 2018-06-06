Передача Кримського моста Україні: в Держдумі відповіли на скандальну пропозицію Єфремова

Відносини Росії з Україною можуть змінитися лише за умови повного перезавантаження влади в Києві, все інше не спрацює.

Таку думку висловив депутат нелегітимної Держдуми від анексованого Севастополя Дмитро Бєлік, коментуючи пропагандистам RT заяву актора Михайла Єфремова про те, що потрібно передати Кримський міст Києву для плати за проїзд, щоб помиритися з Україною.

"Відновлення нормальних відносин з Україною - дійсно одне з найважливіших завдань для нашої держави. Але тільки досвід україно-російських відносин до 2014 року показує: скільки Київ не годуй, він все одно в Європу дивиться. Згадайте: Росія давала серйозні знижки на газ, продавала його за низькою ціною, підтримувала економіку України траншами, кредитами, був підписаний ряд міждержавних угод, що дають преференції для України", - заявив Бєлік.

Кримський міст

Майдан показав, що ці методи не працюють, коли до "влади приходять політики, які живуть ненавистю до Росії", додав російський депутат.

"Новий режим на догоду своїх господарів і свого світогляду розірвав усі відносини, всі договори з нами, розвернувся на 180 градусів і намагається прорватися в Європу. Відносини з Україною можуть змінитися лише за умови повного перезавантаження влади в Києві, все інше не спрацює", - сказав Бєлік.

У свою чергу перший заступник голови комітету нелегетимної Держдуми з культури Володимир Бортко вважає, що це просто висловлювання артиста, не більше того.

"Я не поділяю його точку зору і не розумію, чому ми повинні так чинити. Ну ось навіщо? Звичайно, до цього не варто ставитися як-то серйозно", - заявив російський депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Михайло Єфремов зробив скандальну заяву про росіян.