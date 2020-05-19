Домівки безсимптомних хворих перевірили на COVID-19: зараженими виявилися багато предметів

Інфіковані коронавірусом із безсимптомною формою хвороби заражають поверхні та предмети в своєму будинку, з якими контактують найбільш часто або тісно: наприклад, наволочки, крани і дверні ручки у ванній тощо.

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Так, згідно з дослідженням учених із Китаю, COVID-19 був виявлений на кількох поверхнях у готельних номерах, де два китайських студенти без симптомів були поміщені на карантин ще перед діагностикою інфекції, передає Medical Xpress.

Відомо, що студенти повернулися в Китай після навчання за кордоном 19 і 20 березня. У них не було жодних вірусних симптомів, але їх перевели в готель на 14 днів карантину.

Вони залишалися безсимптомними, але обидва здали позитивні тести на COVID-19 і були госпіталізовані.

Приблизно через три години після того, як студенти здали тест, дослідники взяли зразки різних поверхонь у кімнатах інфікованих.

Вчені перевірили дверні ручки, вимикачі світла, ручки для змішувачів, термометри, пульти для телевізорів, наволочки, підковдри, простирадла, рушники, ручки дверей ванних кімнат, сидіння унітазів і кнопки для змивання води в унітазі.

Всього було відібрано 22 зразки з двох кімнат і вісім із них дали позитивний результат на COVID-19.

Шість позитивних зразків були з кімнати студента, ідентифікованого як пацієнт А. Вони були з:

вимикача світла;

дверної ручки у ванній;

простирадла;

підковдри ;

наволочки;

рушника.

У кімнаті пацієнта В позитивні зразки були виявлені на кранах та наволочках.

Це дослідження, як зазначили вчені, демонструє масштаб забруднення навколишнього середовища РНК коронавірусу за відносно короткий час.

"Виявлення РНК SARS-CoV-2 у зразках поверхні простирадла, підковдри і наволочки підкреслює важливість правильних процедур обробки при заміні або пранні використаної білизни пацієнтів із COVID-19", – сказано в статті.

Додамо, дослідження проводилося вченими з Центру з контролю і профілактики захворювань к Ціндао, Центру з контролю і профілактики захворювань в провінції Шаньдун, Глобального центру досліджень у галузі охорони здоров'я при університеті Дюк Куньшань і Пекінського інституту мікробіології та епідеміології.

Ілюстрація DC Water

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський заявив, що найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.

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