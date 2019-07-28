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"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

1.4т Читати матеріал російською

Користувачі мережі розкритикували президента Росії Володимира Путіна за те, що в день жорстокого розгону мітингу в Москві він спустився на дно Фінської затоки на батискафі.

Як зазначили вони, російський глава РФ ніяк не відреагував на те, що відбувається. "Поки в Москві на акції проти свавілля виборчкомів сотнями затримують демонстрантів, 66-річний пенсіонер заліз у батискаф і опустився на дно", – написав у Twitter користувач Олексій Кощєєв.

Російський тенісист Євген Кафельников назвав останні події точкою неповернення для кремлівської влади.

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Путін у батискафі

Путін у батискафі

РИА Новости

"Шанси у них тільки залишаються для швидкого стрибка в батискаф і занурення на дно Балтійського, Чорного та інших морів. Росія скоро одужає", – написав він.

"Путін перечекав протести в батискафі на дні", – додав інтернет-користувач Леонід Лялін.

Нагадаємо, під час мітингу силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, совали обличчям по асфальту. Загалом поліція затримала понад 1000 осіб. Однак, Володимир Путін ніяк не відреагував на те, що відбувалося.

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президента РФ Володимира Путіна знову запідозрили у використанні двійників. Причиною послужили фото політика під час візиту на Фінську затоку.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Теги
протест мітинг фотографии соцмережі Новини Росії
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Сало Уронили
Сало Уронили
как там штанишки у хряка после допроса высохли?Путина они обсуждают
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