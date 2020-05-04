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4 травня • оновлено в 22:53
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Політика Економіка

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Перебіжчиків із КНДР затаврували після появи Кім Чен Ина

5.2т
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Колишній високопоставлений північнокорейський дипломат, а нині південнокорейський політик, Те Юн Хо вибачився за поширену ним інформацію про хворобу лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як повідомляє Daily Mail, раніше екс-заступник посла Північної Кореї в Великобританії, який втік до Південної Кореї і обраний до парламенту цієї країни, заявив, що відсутність Кім Чен Ина на заходах в День Сонця 15 квітня переконливо доводить, що він хворий або поранений.

Те Юн Хо вибачився за слова про хворобу Кім Чен Ина

Те Юн Хо вибачився за слова про хворобу Кім Чен Ина

"Кім Чен Ин не тільки лідер Північної Кореї, а й онук Кім Ір Сена... Для північнокорейських очей його відсутність дійсно ненормальна. Я не зовсім впевнений, чи правда те, що він переніс якусь операцію або щось в цьому роді, але ясно одне: він не може встати сам або нормально ходити", – говорив Те Юн Хо.

Проте 2 травня були опубліковані свіжі фото Кім Чен Ина, на яких він самостійно стоїть і курить сигарету.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

KoreanCentralTV

Те Юн Хо виступив з заявою, в якій вибачився за свої слова. Він зазначив, що відчуває провину і велику відповідальність за те, що зробив необґрунтовані припущення.

"Мені відомо, що одна з причин, по якій багато хто з вас проголосували за мене як законодавця, пов'язана з очікуваннями точного аналізу і прогнозів щодо північнокорейських проблем", – сказав політик.

Інший відомий перебіжчик з КНДР, також обраний до парламенту Південної Кореї, Цзі Сон Хо, раніше заявив, що він на 99% упевнений, що Кім Чен Ин помер після серцево-судинної операції. Зараз його коментар отримати не вдалося.

Правляча Демократична партія Південної Кореї розкритикувала пару за недбалість, яка може бути більш серйозною, ніж просто дезінформація громадськості.

Один з членів партії заявив, що Те Юн Хо і Цзі Сон Хо повинні бути виключені з парламентських комітетів з розвідки і оборони.

Як писав OBOZREVATEL, під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його правій руці помітили загадковий слід.

Диктатор відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив у провінції Пхеннан-Намдо, де урочисто розрізав стрічку.

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Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Тег
політика
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