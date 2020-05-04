Перебіжчиків із КНДР затаврували після появи Кім Чен Ина

Колишній високопоставлений північнокорейський дипломат, а нині південнокорейський політик, Те Юн Хо вибачився за поширену ним інформацію про хворобу лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як повідомляє Daily Mail, раніше екс-заступник посла Північної Кореї в Великобританії, який втік до Південної Кореї і обраний до парламенту цієї країни, заявив, що відсутність Кім Чен Ина на заходах в День Сонця 15 квітня переконливо доводить, що він хворий або поранений.

Те Юн Хо вибачився за слова про хворобу Кім Чен Ина

"Кім Чен Ин не тільки лідер Північної Кореї, а й онук Кім Ір Сена... Для північнокорейських очей його відсутність дійсно ненормальна. Я не зовсім впевнений, чи правда те, що він переніс якусь операцію або щось в цьому роді, але ясно одне: він не може встати сам або нормально ходити", – говорив Те Юн Хо.

Проте 2 травня були опубліковані свіжі фото Кім Чен Ина, на яких він самостійно стоїть і курить сигарету.

Кім Чен Ин KoreanCentralTV

Те Юн Хо виступив з заявою, в якій вибачився за свої слова. Він зазначив, що відчуває провину і велику відповідальність за те, що зробив необґрунтовані припущення.

"Мені відомо, що одна з причин, по якій багато хто з вас проголосували за мене як законодавця, пов'язана з очікуваннями точного аналізу і прогнозів щодо північнокорейських проблем", – сказав політик.

Інший відомий перебіжчик з КНДР, також обраний до парламенту Південної Кореї, Цзі Сон Хо, раніше заявив, що він на 99% упевнений, що Кім Чен Ин помер після серцево-судинної операції. Зараз його коментар отримати не вдалося.

Правляча Демократична партія Південної Кореї розкритикувала пару за недбалість, яка може бути більш серйозною, ніж просто дезінформація громадськості.

Один з членів партії заявив, що Те Юн Хо і Цзі Сон Хо повинні бути виключені з парламентських комітетів з розвідки і оборони.

Як писав OBOZREVATEL, під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його правій руці помітили загадковий слід.

Диктатор відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив у провінції Пхеннан-Намдо, де урочисто розрізав стрічку.

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