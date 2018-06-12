"Пеняйте на себе": на Заході розповіли, чим залякали Путіна

Якщо у Росії забрати Чемпіонат світу з футболу, це буде "червоною лінією" для президента Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив американський політолог Пітер Залмаєв. За його словами, Росії був посланий сигнал.

"Багато санкцій вже застосовані проти Росії, і наскільки вони подіяли на Путіна - це залишається питанням. З іншого боку, Росії був посланий сигнал - якщо ви нас розлютете не на жарт, нарікайте на себе. Забрати у Росії чемпіонат, настільки значущий елемент кремлівського пакета "хліба і видовищ" для населення - як раз і є цією червоною рискою. Поки що такі загрози і шантаж працюють", - зазначив Залмаєв.

За його словами, щодо Федерації футболу і Олімпійського комітету - то це глибоко корумповані структури.

"Підозрюю, що у випадку з селекцією Росії теж не обійшлося без корупції. Як відомо "бабло перемагає зло", і політична воля окремих країн членів Федерації, судячи з усього, не змогла його переважити. Зберігається шанс, що Англія заборонить своїй команді брати участь в чемпіонаті. Подивимося", - підсумував Залмаєв.

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